Следствие проверяет закупки Министерства обороны Украины на более 10 млрд гривень.

Национальное антикоррупционное бюро Украины еще до огласки в средствах массовой инфомрации начало расследование насчет того, что Минобороны закупает продукты для военных по якобы завышенным ценам.

Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях в Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и САП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам до обнародования в медиа", - говорится в сообщении.

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В частности, среди прочего, следствие проверяет закупки на более 13 млрд грн. Расследование продолжается. Другие детали составляют тайну следствия.

Скандал в Минобороны Украины из-за закупки продуктов военным - что сообщалось

Как сообщало издание "Зеркало недели", Министерство обороны подписало соглашение на 13 миллиардов с фирмой с уставным капиталом в тысячу гривень. Это издание отмечало, что для соглашений Минобороны была создана фирма-"прокладка".

СМИ сообщило, что располагает соглашением Министерства обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии соприкосновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Сумма контракта составляет 13,16 миллиарда гривень.

23 января министр обороны Украины Алексей Резников опроверг, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам.

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