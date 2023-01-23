Министр подробно объяснил, что не так с контрактом и почему он "всплыл" именно сейчас.

Министр обороны Украины Алексей Резников развернуто прокомментировал скандал вокруг закупки услуг питания для военнослужащих. Накануне СМИ утверждали, что цены в контракте неожиданно оказались выше розничных в киевских супермаркетах в 2-3 раза.

В Facebook Резников отметил, что исчерпывающую информацию по документам по обеспечению питания воинов он сегодня лично представит народным депутатам на заседании профильного комитета с участием представителей НАБУ, ГБР и СБУ.

Не все детали можно обнародовать, но министр исчерпывающе объяснил, какую позицию занимает Минобороны и какова логика действий ведомства.

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По словам Резникова, на обеспечение питанием военнослужащих в 2023 году будут направлены десятки миллиардов гривен. Больше года назад этот рынок фактически был под контролем монополии, но Резников заверил, что смог с командой демонополизировать услуги питания, несмотря на угрозы монополиста полностью заблокировать поставки продовольствия в армию.

"На данный момент Минобороны заключило контракты с 8 поставщиками на обеспечение услуги питания. Я продемонстрирую эти контракты народным депутатам. За каждым из поставщиков согласно договору закреплено определенное количество воинских частей. В контрактах прописана норма: если какой-то из поставщиков не способен выполнить обязательства, то другие "подхватывают" воинские части согласно определенному алгоритму. Поставки продовольствия везде будут гарантированно непрерывными, чтобы не произошло", - заявил министр.

Резников также подчеркнул, что предоставление услуги питания осуществляется по принципу "еда ходит за военными" - поставщик гарантирует доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части. Независимо от количества локаций и количества людей в них. Это – риски, которые принимает на себя бизнес, заключая контракт, особые требования к логистике.

Глава Минобороны также уточнил, что в контракте речь идет именно об услугах по питанию воинов. Минобороны не осуществляет закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи.

"Предметом закупки является стоимость суточного рациона для военнослужащего. Этот рацион имеет четкие критерии относительно калорийности и других параметров. Поставщики гарантируют обеспечение суточного рациона за определенную сумму. В прошлом году эта сумма составляла 120 грн. на военнослужащего за сутки. В этом году мы получили предложения поставщиков в диапазоне от 151 до 162 грн. на сутки. В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги обеспечения питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Кто-то действительно считает, что эта сумма является завышенной?", - отметил Резников.

Он добавил, что номинально выросла стоимость услуги на 21,5%. Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6%. Особенность контрактов Минобороны в том, что они заключаются с поставщиками услуг на год вперед по фиксированной цене. То есть это также риски, которые берет на себя бизнес.

Как пояснил Резников, Минобороны заключает контракт по такому алгоритму: объявление потребностей, предоставление предложений бизнесом, проведение внешней экспертизы цены, согласование контракта, проведение внутренней проверки, подписание контракта и тому подобное. Затем контракт регистрируют в Госказначействе и разрешаются платежи.

Резников отметил, что цены на определенные продукты в 8 контрактах Минобороны отличаются, потому что каждый поставщик имеет свою специализацию. Собственное производство какой-то группы товаров, или эксклюзивные условия с производителями. Поэтому где мясо дешевле, а где-то рыба, овощи или молоко.

Цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения и определяют определенный диапазон.

"Например, на картофель установлен диапазон от 7 до 36 грн. за килограмм, поскольку она бывает разных сортов. Это также один из продуктов, на который наблюдаются существенные сезонные колебания цены. Сейчас в медиа огромное количество искаженной информации относительно цен", - заявил Резников.

Министр отметил, что издание "Зеркало недели" в расследовании относительно питания военнослужащих вырезало несколько позиций со своей инфографики, где содержались некорректные сравнения, по которым уже самый большой резонанс.

"Ведь сравниваются несопоставимые вещи. Цены за банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм. Цены за литр с ценой за килограмм. Цены за вес нетто с ценой за вес брутто, и др... То, что в публикации "Зеркала недели" было сочтено как 0,2% от стоимости контракта – это приготовление пищи поставщиком в нескольких воинских частях, где по разным причинам готовят внешние подрядчики. А вовсе не доставка продуктов. Это еще одна грубая ошибка, которая вводит в заблуждение", - отметил глава МО.

Резников также объяснил, почему в контракте такая высокая цена на яйца. По его словам, произошла техническая ошибка.

"Когда народные депутаты будут сравнивать цены на куриные яйца в контрактах с различными поставщиками, они увидят, что у 7 поставщиков цена колеблется в диапазоне между 80 грн. до 90,6 грн. за десяток. Сравните с ценой в супермаркетах сейчас. Подчеркну - это сталая цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут. Только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн. за штуку. На чем построили теорию заговора. На самом деле это - обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца - единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке обсчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено к единице измерения на вес, в другую таблицу", - заверил министр.

"Яйца по 17 за штуку" Минобороны не закупало и не планирует, заверил Резников. По его словам, ошибку компании с переводом штук в килограммы заметили еще в декабре, виновного руководителя подразделения отстранили. Продолжались мероприятия по исправлению ошибки.

Резников заявил, что по состоянию на сейчас по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки, воинские части сверяют с каталогом, исправляются технические ошибки, готовятся дополнительные соглашения по поставкам в пределах доказанных параметров государственного бюджета и тому подобное. После чего документы будут зарегистрированы в Госказначействе.

"То есть де-юре обнародованного в СМИ документа еще не существует. Ни копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны "украло" или "попыталось украсть" миллиарды – это полный бред. Просто кто - то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку", - заявил Резников.

Министр считает, что этот скандал произошел до Рамштайна, а не после него, неслучайно. Человека, который передал контрак найдут и привлекут к ответственности с привлечением СБУ.

"Поскольку никакой фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций, самой очевидной целью выглядит попытка подрыва доверия к Минобороны в очень ответственный момент. А это уже - не просто служебное преступление", - отметил он.

Министр пообещал абсолютную прозрачность для правоохранителей и заявил, что будет предлагать создать временную следственную комиссию по процессу закупок.

"Кто бы ни был инициатором этого вброса, хочу, чтобы не было иллюзий. Я не позволю заблокировать поставки продовольствия в армию или вернуть монополию на рынке. Я не позволю безосновательными обвинениями создать почву для блокирования поставок оружия. Этого не будет", - подытожил Резников.

Скандал по питанию для ВСУ

Вчера, 21 января, украинские СМИ опубликовали данные о контрактах Министерства обороны по закупкам продуктов для ВСУ. Как выяснилось, чиновники закупили продукты в разы дороже розничных цен в столичных супермаркетах.

Авторы расследования заявили, что в Минобороны еще не ответили на их запрос на этот счет.

Результатами журналистского расследования уже заинтересовались в Верховной Раде и в Государственной аудиторской службе.

Впоследствии стало известно, что Верховная Рада вызвала руководство Министерства обороны на заседание парламентского комитета по вопросам нацбезопасности в связи со скандалом вокруг завышенных цен при госзакупках. Об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали скандал, заявив о преднамеренные манипуляции и распространение заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период.

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