Контракт на более 13 миллиардов Минобороны заключило с ООО "Актив компани" с уставным капиталом в тысячу гривен.

Министерство обороны закупает продукты для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в розничных магазинах Киева.

Об этом говорится в расследовании основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова на основе копии соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Документы свидетельствуют о том, что Минобороны согласовало закупку продуктов питания для воинов по ценам, которые в несколько раз превосходят цены сети магазинов "Сильпо" в спальном районе столицы.

Видео дня

Среди законтрактованного:

яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку;

картофель по 22 грн за килограмм, когда розничная цена в магазине составляет 8-9 грн;

куриное бедро по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.

Это только розничные цены, а оптовые еще ниже. В Минобороны журналистские запросы по этому соглашению проигнорировали.

До вторжения, в 2021 году, цены в контракте на питание бойцов в этих же областях были такие: яйца по 3,6–3,9 грн за штуку, картофель - 10,56 грн, куриное бедро - 67 грн за килограмм. Как отмечает журналист, даже если учесть инфляцию, все равно разница впечатляет, ибо рост цен за год составил 26,6%, а не 266. Если принять во внимание аномальное подорожание яиц за год на 99%, то в этом году они должны были бы стоить максимум 8 грн за штуку, а не 17.

"Да, внимательный читатель заметит, что в договоре речь не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может поэтому и дороже? Нет, если вы окунетесь в документ, то увидите, что там действительно есть отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза", - говорится в расследовании.

Контракт на более 13 миллиардов Минобороны заключило с ООО "Актив компани" с уставным капиталом в тысячу гривен. В 2021 году свидетельство плательщика НДС этой компании аннулировали из-за отсутствия поставок и непредоставления деклараций.

Более трех лет назад эта компания стала фигуранткой уголовного производства за предоставление поддельного акта для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы.

"То есть "Актив Компани", скорее всего, является "прокладкой", созданной профессионалами сферы поставки продовольствия для военных. Эта компания уже имела мелкие госзаказы в предыдущие годы, однако ее звезда зажглась лишь сейчас, когда информацию о закупках Минобороны полностью скрыли в Prozorro", - отмечается в материале.

Скандальные сделки, связанные с военными

Ранее СБУ раскрыла масштабную схему хищение гуманитарной помощи в Черкассах. Недобросовестные чиновники планировали реализовать более 1 тысячи бронежилетов, которые были предназначены для Вооруженных сил Украины.

Общая сумма за незаконную продажу снаряжения могла превысить 12 миллионов гривен. Бронежилеты пытались продать через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

В компании "Венето" прокомментировали скандальную ситуацию с продажей бронежилетов индивидуальной защиты - говорят, что около тысячи бронежилетов, которые оказались в сети супермаркетов, не является гуманитарной помощью. При передаче бронежилетов якобы произошла ошибка, из-за чего в продаже оказалась продукция общественной организации.

Впоследствии разоблачили схему поставки некачественных продуктов для военных. Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Министерства обороны, оштрафовав частное предприятие за поставки в воинские части некачественных пищевых продуктов.

С коммерческого предприятия вычтут 1,9 млн грн штрафных санкций за ненадлежащее выполнение условий заключенного с оборонным ведомством договора.

Вас также могут заинтересовать новости: