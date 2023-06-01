Персонал заявил, что военный будет пугать взрослых посетителей, которые пришли в заведение с детьми.

В Запорожье украинского военного не впустили в пляжно-развлекательный комплекс выпить кофе, потому что он был в форме.

Видео инцидента появилось в сети. На кадрах виден фрагмент общения персонала заведения с воином. Причина отказа в обслуживании "убила".

"Вы пришли к вам в военной форме. Это не позорно, нет. Но у нас отдыхает 140 детей. Это может напугать, что у нас вы в военной форме. Напугать не детей, а их взрослых родителей", - сообщила работница комплекса.

В то же время воин предложил этим взрослым сидеть дома, если их пугает военная форма в воюющей стране. Работница заведения добавила, что они не пускают людей в военной форме, но фамилию владельца комплекса называть запрещено.

Скандалы с военными - последние новости

Позорные новости о поведении с военными нередко появляются в информационном пространстве. Вчера стало известно, что в Днепре военнослужащего не пустили поужинать в ресторан "Deep Bar". Причиной отказу стала военная форма украинского защитника. В заведении заявили, что это не соответствует дресс-коду ресторана.

Перед этим в одном из отелей карпатского курорта Буковель отдыхающий оскорбил боевого медика, который проходит реабилитацию после работы в самой горячей точке нашего фронта. Он назвал защитника Украины "лошарой" и "провокатором".

Ранее в Черкассах военного не пустили в маршрутку, потому что тот ехал с четвероногим другом из Бахмутского направления.

В марте в Сети разгорелся скандал из-за отказа спортклуба в Киеве пустить военных в душ.

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