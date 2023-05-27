Щемящее видео довело пользователей сети до слез.

Украинская певица Наталка Карпа поделилась с фанатами личным. Ее маленькая дочь увидела своего папу-военного после долгой разлуки.

Момент попал на видео. Щемящие кадры Карпа уже опубликовала на своей странице в Instagram. Дочь не видела отца шесть месяцев, все это время они могли общаться только по видео.

Мужчина звонил дочери и передавал ей подарки по почте. Впрочем, как отметила певица, живое общение ничем не заменить. По словам Карпы, папа играет очень большую роль в жизни дочери.

"В прошлый раз мы также забирали вместе Злату из садика, но сейчас это уже девочка, которая сама умеет одеваться, учит длинные стихи, и понимает, что папа на войне... Поэтому это как будто все по-новому! Эти эмоции просто бесценны", - написала певица.

Маленькая дочь Натальи Карпы увидела папу-военного - видео

Реакция сети

Комментаторы признаются, что щемящие кадры вызвали у них слезы. Пользователи отметили, что из-за войны многие дети не могут быть рядом со своими родителями, а это очень грустно. В комментариях люди пишут:

"Слезы... Пусть папа как можно скорее возвращается домой с победой целым и невредимым! Большое уважение и благодарность ему и всем нашим воинам!"

"Чудесный миг! Папа в жизни девочки это сверхважная фигура"

"Здоровья вашему мужу и низкий поклон за защиту Украины! Слава Украине и ее героям!"

"Смотрю и слезы на глазах, мне так жаль наших деток, что они должны такое переживать. Огромное спасибо нашим защитникам"

"Как трогательно".

Наталка Карпа и ее муж - что известно

Муж Натальи Карпы, военный Евгений Терехов, с 2014 года защищает Украину. Летом 2014 года он получил ранение возле Марьинки. Сейчас мужчина находится на передовой.

Летом 2022 года Карпа рассказывала о сложных отношениях с мужем-военным. Они оказались на грани развода, однако сейчас этот вопрос стоит "на паузе". Певица общается с мужем, впрочем они не обсуждают тему своего брака.

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