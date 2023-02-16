Водитель маршрутного такси выгнал военнослужащего, когда тот возвращался из Бахмута домой.

В Черкассах военного не пустили в маршрутку, потому что тот ехал с четвероногим другом с Бахмутского направления. Об этом сам боец рассказал на своей странице в Twitter. В комментариях мнения украинцев разделились: одни настаивали, что нужно было пустить защитника с псом, другие же писали, что необходимо соблюдать правила перевозки животных в общественном транспорте.

Речь идет о военном с позывным "Эрви". Выйти на видеосвязь он не смог, поэтому рассказал журналистам "Сніданку з 1+1" всю историю в переписке.

"Это маленький щенок, который мы нашли в окопах на Киевщине. Он ездил со мной на Донбасс, на Бахмутское направление", — говорит военнослужащий.

Он говорит, что хотел отвезти собаку к девушке. Перед дорогой мужчина даже успел найти ветеринара и сделать пушистому необходимые прививки. Но не успел боец зайти в маршрутку, как за ним прибежал мужчина и выгнал его с псом из транспорта. Военный спросил у пассажиров, никто не против такого попутчика, все дали согласие. Но водитель не разрешил ехать с собакой.

Юрист Богдан Кушнир говорит, что даже во время войны правила перевозки животных никто не отменял. Маленьких можно перевозить в боксах. Если это собака более крупной или средней породы, она обязательно должна быть в наморднике и с поводком и ошейником.

Однако, по словам Кушнира, из-за войны некоторыми правилами можно и пренебречь, особенно это касается военных. И если, конечно же, эти уступки не вредят другим.

Скандал с украинским военным в поезде

Ранее украинского военного, у которого был билет, он ехал в семью погостить, выгнали в тамбур из-за неприятного запаха. К проводнику подошли двое мужчин и пожаловались на то, что от военного "дурно пахнет".

Проводница попросила военного переместиться в тамбур, где тот в итоге провел семь часов. Когда инцидент получил огласку, "Укрзализныця" заверила, что разобралась в ситуации.

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