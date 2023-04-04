Александр Одарченко отметил, что люди, у которых есть деньги, думают, что им все позволено.

Боевой медик Александр Одарченко рассказал подробности скандала в отеле на курорте Буковель. Он отметил, что его в шутку задел другой мужчина во время отдыха.

"Случился казус, парень обознался. И мне этот человек, с которым возник конфликт, говорит что-то на русском языке. Я отвечаю: "Я вас не понимаю". И началось. Я не люблю, когда человек, который должен благодарить, посылает тебя. Люди в нашей стране, у которых есть деньги - это беда. Потому что они думают, что им все позволено", - рассказал медик в комментарии "Суспильному".

Отмечается, что в скандалисте узнали бизнесмена из Черкасс Александра Фатулу.

Видео дня

Александр Одарченко – что известно

Одарченко вернулся из Чехии после 24 февраля 2022 года, чтобы защищать Украину. Он родом из Макеевки Донецкой области. Сначала пошел в территориальную оборону, после чего вступил в ряды ВСУ, а также прошел курсы боевого медика.

Одарченко воевал в Бахмуте, под Соледаром, в Харьковской области. На данный момент он служит в 14-й отдельной механизированной бригаде

Скандал в Буковеле – что известно

В одном из отелей карпатского ккурорта Буковель отдыхающий оскорбил боевого медика, который проходит реабилитацию после работы в самой горячей точки нашего фронта.

Мужчина назвал защитника Украины "лошарой" и "провокатором". При этом жена отдыхающего, который "наехал" на медика, заявила, что конфликт начался "из-за русского языка", по поводу которого военный якобы сделал замечание.

Позже обидчик извинился перед боевым медиком и перед ВСУ. Мужчины пожали друг другу руки и договорились, что отдыхающий начнет учить украинский язык.

Вас также могут заинтересовать новости: