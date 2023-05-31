Пользователи Сети возмутились из-за действий заведения.

В Днепре военнослужащего не пустили поужинать в ресторан "Deep Bar". Причиной отказа стала военная форма украинского защитника. В заведении заявили, что это не соответствует дресс-коду ресторана.

"Хочу поделиться впечатлениями. "Deep Bar" в городе Днепр. Знаете, в чем прикол? Нашего собрата в форме не пустили поужинать. Сказали, у них такой дресс-код. В спортивной форме и военной форме нельзя. Человек просто хотел поесть", - сообщил о скандальном инциденте в TikTok военный Евгений Кожирнов.

Ситуация вызвала возмущение среди украинцев. Граждане в комментариях осудили персонал и руководство ресторана. В частности, напомнили благодаря кому заведение может работать в военное время. Также комментаторы предложили выдать работникам ресторана повестки.

Руководство заведения пока не отреагировало на скандал.

Скандалы с военными

Как сообщал УНИАН, в одном из отелей Карпатского курорта Буковель отдыхающий оскорбил боевого медика, который проходит реабилитацию после работы в самой горячей точке нашего фронта. Он назвал защитника Украины "лошарой" и "провокатором".

Ранее в Черкассах военного не пустили в маршрутку, потому что тот ехал с четвероногим другом из Бахмутского направления.

В марте в Сети разгорелся скандал из-за отказа спортклуба в Киеве пустить военных в душ.

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