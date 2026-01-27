В Бродах после атаки – дым и резкий запах: школы закрыли, людей просят сидеть дома

Задымление возникло в результате сгорания нефтепродуктов.

Город Броды Львовской области охватил дым и неприятный запах в результате вражеской атаки на объект инфраструктуры. Об этом сообщает Бродовский горсовет.

"Утром враг осуществил атаку на объект инфраструктуры в Бродах. Сейчас дым опускается на город и ощущается неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что 27 и 28 января обучение в школах будет проводиться дистанционно. Детские сады, которые уже приняли воспитанников, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями. Там планируют создать дежурные группы.

В ведомстве добавили, что задымление возникло в результате сгорания нефтепродуктов.

Тем, кому все же необходимо выйти на улицу, советуют надеть увлажненную маску или респиратор. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Также, по информации мэрии, начато проведение замеров воздуха в населенных пунктах на содержание вредных веществ продуктов сгорания. О результатах замеров сообщат дополнительно.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что специалисты зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смильное недалеко от Бродов.

По его словам, это связано с утренней атакой вражеского беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе.

"Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающим в Смильном, рекомендуют по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу – воспользуйтесь одноразовой маской. Временно воздержитесь от проветривания помещений. Специалисты продолжают лабораторные исследования по направлению движения ветра", – сообщил Козицкий.

Вражеские атаки на Украину 27 января

Ночью 27 января российская армия нанесла удар по Одессе. Известно о многих пострадавших, есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.

По данным начальника городской военной администрации Сергея Лысака, самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе, где разрушена часть жилого дома.

Также враг атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Под атакой беспилотников оказалась и Николаевская область. Основной удар был нанесен по энергетической инфраструктуре. Так, в Ольшанской общине в результате атаки и падения обломков сбитых БПЛА разрушен один частный дом и повреждены еще два. Ранения получила 59-летняя женщина.

