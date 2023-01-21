По словам правонарушителя, он не имел никаких неприязненных отношений с семьями умерших.

На Одесчине сообщено о подозрении мужчине, который на кладбище разбил более 90 могил.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, о том, что кто-то повредил надгробия на кладбище в селе Нерушай, в декабре 2022 года правоохранителям сообщил работник кладбища. Полицейские установили, что к преступлению причастен 20-летний местный житель.

Оказалось, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения в течение нескольких дней ходил на кладбище и крушил могильные плиты. Всего он повредил 92 надгробия. По словам правонарушителя, он не имел никаких неприязненных отношений с семьями умерших.

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Сейчас молодому человеку сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 (Надругательство над могилами) и ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилами, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

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