Предатель обеспечивал террористов продуктами питания, лекарствами и средствами.

Приморский районный суд Одессы приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, служившего в "ЛНР".

Об этом говорится в приговоре суда. Как отмечается, фигурант - уроженец города Первомайск Николаевской области, который был зачислен в запас Вооруженных сил Украины призывной комиссией Любашевского района Одесской области в состав рядовых на должность оператора электронно-вычислительных машин.

Установлено, что в течение марта-августа 2015 года он принимал участие в деятельности батальона так называемого незаконного вооруженного формирования "Новороссия" на стороне террористических организаций "Л/ДНР" и вооруженных сил РФ.

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Предатель получил военную форму общевойскового образца вооруженных сил РФ с георгиевской лентой и находился в городе Голубовка Луганской области под защитой охраны, которая имела опыт в боевых действиях против Украины. Там он занимался обеспечением продуктами питания, лекарствами и средствами так называемых "военнослужащих" террористической организации "ЛНР".

Задержали мужчину 1 ноября 2022 года.

Отмечается, что в суд поступило соглашение о признании виновности, которое суд утвердил. В частности, прокурор и обвиняемый договорились о менее суровом наказании.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и назначили ему наказание - пять лет лишения свободы без конфискации имущества.

Суд над боевиками " ЛНР " в Украине

В последнее время в Украине активизировался суд над боевиками "ЛНР". Многие из них попали в украинский плен в ходе войны РФ против Украины и теперь предстают перед судом.

Гражданам Украины, которые добровольно вступают в ряды боевиков "ЛНР", выносят серьезные приговоры.

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