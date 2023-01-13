Он организовал работу кинологического подразделения и дрессировал служебных собак.

В Одессе задержали коллаборанта, работавшего на врага в херсонской колонии, где пытали украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры. "При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры задержан житель Херсона - работник пенитенциарной службы и сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, работник херсонской исправительной колонии после захвата города перешел на сторону врага. В частности, он добровольно согласился на предложение оккупантов служить в так называемом учреждении "Северная исправительная колония (№ 90)", которое они незаконно создали.

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Предатель работал в должности инструктора-кинолога с присвоением так называемого "специального звания прапорщика внутренней службы". Во время пребывания в должности мужчина организовал работу кинологического подразделения и дрессировал служебных собак для охраны этого "учреждения".

"В дальнейшем, испугавшись наступления украинских защитников на юге Украины, он покинул место несения службы и скрылся в Одессу, где был задержан сотрудниками УСБУ в Одесской области", — сообщили в прокуратуре.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Как сообщили в УСБУ в Одесской области, в режимном учреждении, в котором фигурант работал на оккупантов, незаконно заключали репрессированных местных жителей. Большинство из пострадавших были участниками движения сопротивления.

"В пыточных оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом. Установлено, что коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российской пыточной", — сообщили в управлении.

Во время освобождения Херсона злоумышленник решил сбежать в Одессу, где пытался "залечь на дно".

Ужасы оккупации Херсона

Как сообщал УНИАН, после деоккупации части Херсонской области правоохранители нашли семь пыточных и восемь мест несвободы. Только в изоляторе временного содержания подтвердили более 300 случаев пыток.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что оккупанты держали в этих пыточных даже детей.

Он отметил, что еще не видел "таких масштабов" на других деоккупированных территориях. Кроме того, уже есть доказательства убийств жертв пыток.

По словам Лубинца, захватчики пытали не только патриотов, но и людей, которые могли откупиться.

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