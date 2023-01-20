В госизмене подозревается сотрудник Измаильского порта.

В Одесской области задержали российского агента, который готовил ракетный удар по энергетическим объектам и порту города Измаил.

Задержанный собирал данные о расположении объектов энергетической инфраструктуры в городе Измаил, личного состава и техники Вооруженных сил Украины, фортификационных сооружений и блокпостов. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

"Выполняя задачи врага... он также лично наблюдал за динамикой заходов судов в местный порт и видами грузов, перемещаемых ими", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что материал с координатами объектов энергетики и базирования военнослужащих ВСУ с помощью мессенджера агент передавал представителю военной разведки РФ. При этом мужчина осознавал, что эта информация может быть использована государством-агрессором для обстрелов Измаила и Измаильского района.

Как сообщает СБУ в Одесской области, подозреваемый - должностное лицо одного из предприятий Измаильского порта, мужчину после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину завербовал представитель российских спецслужб.

Предателя прежде всего интересовали локации электроподстанций и других городских объектов энергетики, он передавал врагу сведения о специфике защиты и особенностях деятельности местного речпорта и тому подобное.

"Разведывательная информация нужна была российским захватчикам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили злоумышленника, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали при попытке передачи агрессору закрытых данных", - говорится в сообщении.

Во время обыска у задержанного выявили мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание коллаборантов в Украине

В Украине постоянно задерживают предателей нашего государства и российских агентов. Например, сегодня стало известно о задержании группы предателей, которые координируют ракетные удары РФ по Днепру. Коллаборантами оказались семь местных жителей, которые присоединились к разведывательной сети Главного управления Генштаба ВС РФ. Координировал деятельность группы глава радикального пророссийского движения "SERB".

Также сегодня Служба безопасности Украины сообщила о задержании "последовательницы" Херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова, которая распространяла вражескую пропаганду. После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек.

А ранее Служба безопасности собрала доказательства вины еще трех коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом на временно оккупированной части Луганщины. Приспешниками страны-агрессора стали трое представителей "Партии регионов", которые до 2014 года занимали должности председателя Старобельской райгосадминистрации и его заместителя, а также мэра райцентра.

Всего с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Служба безопасности Украины начала более 1,5 тысяч уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 дел против госизменников и шпионов направлено в суд.

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