Смертельная авария в Одесской области произошла сегодня утром, отметили в Нацполиции.

В Одесской области в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель легковушки и две его малолетние дочери.

Смертельное ДТП в Одесской области случилось сегодня утром, 16 января, в Белгород-Днестровском районе, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По предварительной информации, 31-летний житель Лиманской сельской громады, двигаясь на автомобиле ВАЗ из села Траповка до села Заречное, не справился с управлением на закругленном участке автодороги, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

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"Водитель и его дочери двух и семи лет погибли от полученных травм до приезда скорой, а 23-летнюю жену и еще одну пятилетнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в местную больницу", - говорится в сообщении.

На месте аварии работали сотрудники следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.

Важные новости Одесской области - сегодня это надо знать

Вечером 15 января стало известно, что 16 числа в Одессе трамваи и троллейбусы возобновят работу, но их будет намного меньше, чем обычно, - только 30% подвижного состава городского электротранспорта выйдет на маршруты.

Также сообщалось о смертельной аварии на автодороге Одесса - Рени. Возле села Маяки поздно вечером 14 января произошло лобовое столкновении двух грузовиков, погиб один водитель.

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