Личности погибших устанавливаются.

В Одессе во время тушение пожара в парке найдены двое погибших людей.

Об этом сообщает Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области. Отмечается, что 24 февраля, примерно в 21:30, поступило сообщение о пожаре в Артиллерийском парке.

"По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что горит сухая трава и мусор на открытой территории парка. Во время тушения пожара обнаружены двое погибших лиц, анкетные данные которых устанавливаются", - говорится в сообщении.

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В 21:53 пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом (лицами).

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Утром 4 февраля на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария возник пожар. В результате аварии часть района и Одессы остались без света.

Позже стало известно, что серьезная авария случилась из-за того, что вышло из строя оборудование, которое неоднократно восстанавливали после ракетных атак российских оккупантов.

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