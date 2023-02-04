Местных жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием относиться к временным неудобствам.

Утром 4 февраля на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария. В результате часть района и областного центра остались без света.

Как сообщает Одесская РГА в Facebook, на объекте уже идет спасательная операция: "Привлечены все силы и средства ГСЧС и других подразделений, энергетики делают все возможное для восстановления подачи электроэнергии".

Местных жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием относиться к временным неудобствам.

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Между тем в сети опубликовали кадры пожара, как утверждается, на местной подстанции, на место инцидента уже прибыли экипажи спасателей. Над территорией поднялся густой столб дыма.

Ситуация со светом в Одессе и области – что известно

Еще в декабре российские оккупанты осуществили мощный массированный пуск дронов-камикадзе по энергоинфраструктуре области. В связи с дефицитом электроэнергии местные власти были вынуждены даже останавливать электротранспорт.

После этого чиновники выпустили заявление, что восстановление всей энергосистемы области может занять до трех месяцев.

В конце января враг повторил атаку ракетами "Калибр", в результате часть области осталась без света.

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