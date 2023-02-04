Масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергопитания будут более длительными.

Масштабная авария на подстанции, которая питает Одессу, произошла из-за выхода из строя оборудования, которое неоднократно восстанавливали после ракетных атак россиян, сообщает НЭК "Укрэнерго".

"В магистральной сети в Одесской области произошла масштабная авария. Сегодня утром на одной из высоковольтных подстанций, через которую питается г. Одесса, вышел из строя автотрансформатор, который был восстановлен после повреждений во время российских атак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. В Одессе - аварийные отключения. В большинстве других районов области не существует препятствий для доставки электроэнергии потребителям.

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Причиной аварии в компании объяснили тем, что во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесской области, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе подверглись значительным поражениям. Ремонтные бригады "Укрэнерго" восстанавливали функционал неоднократно поврежденного оборудования, которое работало по резервным схемам.

"Из-за этого для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования", - сообщает компания.

Относительно сроков восстановления электропитания в "Укрэнерго" отметили, что масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергопитания на этот раз будут более длительными.

"Сейчас невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Вместе с Одесской ОВА и облэнерго специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы запитки Одессы и прилегающих районов. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго круглосуточно работают для устранения последствий и восстановления энергопитания", - подчеркнула пресс-служба.

Пожар на энергообъекте под Одессой - что произошло

Как сообщал УНИАН, утром 4 февраля на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария. В результате часть района и областного центра остались без электроснабжения.

Ситуация со светом в Украине - актуальное

Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам.

Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также размещено и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда наблюдается самый больший дефицит.

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