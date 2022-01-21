Пожар возник на кухне в одной из квартир на 5-м этаже 7-этажного жилого дома.

В Киеве сегодня, 20 января, на ул. Деловой, 6, что в Печерском районе, произошла пожар в квартире на 5-м этаже 7-этажного жилого дома, в результате которой погиб человек.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщение о пожаре поступило в 15:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве.

Сразу же к месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Как оказалось, пожар возник на кухне в одной из квартир на 5-м этаже 7-этажного жилого дома. Не теряя времени, бойцы приступили к открыванию двери горящей квартиры и сразу же приступили к тушению пожара.

В 16:23 возгорание пожарные локализовали на площади 6 кв. м, а в 16: 39 - ликвидировали.

"Во время тушения пожара в квартире было обнаружено тело женщины 1960 года рождения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДелали массаж сердца: во Львове полицейские спасли из пожара кошку (видео)На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Как ранее сообщал УНИАН, в Черниговской области в результате пожара, который произошел в частном доме в селе Браница, погибли 4 человека. За 40 минут пожар был локализован, на ликвидацию ушло более 2 часов. Площадь возгорания-56 кв. м.

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