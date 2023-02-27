Предатель собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны и "отчитывался" о результатах вражеских воздушных атак на украинские объекты.

В Одессе разоблачили агентурную сеть ФСБ, среди задержанных – помощник подсанкционного депутата из временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Управление Службы безопасности Украины в Одесской области, злоумышленники разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Также они корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре Одесского региона, в том числе энергогенерирующих предприятиях.

В частности, предателем оказался местный житель, помощник одного из депутатов так называемого крымского парламента Константина Мальчикова.

Видео дня

"Установлено, что одессит периодически посещал украинский полуостров, где владеет базой отдыха. Во время одной из таких поездок до полномасштабного вторжения его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов. Именно по его заданию после 24 февраля прошлого года российский агент пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые изготавливают оборонную продукцию для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны и "отчитывался" о результатах вражеских воздушных атак на украинские объекты.

Для сбора информации мужчина выходил на местность, а также создал анонимный Телеграм-чат. К нему привлек своих "единомышленников", которые информировали "администратора" о замеченной украинской военной технике.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Другим участником агентурной сети ФСБ оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, который с 2014 года скрывается от правосудия в российском городе Рязань.

Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов РФ, среди которых – "Russia today" и медиагруппа "Росбизнесконсалтинг".

После выезда в Россию он создал пропагандистский Телеграм-канал "Типичная Одесса", где продолжил распространять деструктивный контент.

Сейчас пророссийскому пропагандисту готовится сообщение о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Задержание предателей в Одессе-последние новости

Служба безопасности Украины обезвредила агентуру ФСБ, которая "наводила" российские ракеты на больницы в южных регионах Украины. Во время оперативных действий задержаны шесть российских агентов.

В Одесской области осудили россиянина, который в социальных сетях поддержал военное вторжение РФ в Украину.

Также в Одесской области накануне задержали предателя, который разведывал позиции украинской противовоздушной обороны вблизи Черного моря.