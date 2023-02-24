Предатели собирали разведданные о местах дислокации подразделений ВСУ и правоохранительных органов Украины на территории южных регионов нашей страны.

Служба безопасности Украины обезвредила агентуру ФСБ, которая "наводила" российские ракеты на больницы в южных регионах Украины. Как сообщил пресс-центр СБУ во время оперативных действий задержаны шестеро российских агентов.

Отмечается, что они собирали разведданные о местах дислокации подразделений ВСУ и правоохранительных органов Украины на территории южных регионов нашей страны.

"Один из злоумышленников маскировал преступную деятельность под видом волонтера. Под предлогом доставки помощи на фронт он прибывал на позиции украинских защитников, где собирал разведданные в пользу страны-агрессора. Кроме того, агенты объезжали прифронтовую местность и передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений, в том числе местных больниц. Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.

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Установлено, что именно по "наводке" российской агентуры захватчики совершили серию обстрелов медучреждений на юге Украины.

В спецслужбе сообщили, что за каждое успешно выполненное задание пособники агрессора получали от своих кураторов денежное вознаграждение. Сумма зависела от важности объекта и сложности сбора информации о нем.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время попыток определения точных геолокаций нескольких украинских больниц и энергообъектов.

По данным следствия, предателями оказались шестеро местных жителей, которых после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ РФ.

"В случае захвата южных регионов Украины захватчики "гарантировали" своим приспешникам "должности" в оккупационных администрациях РФ. Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили телефоны с доказательствами преступных действий и банковские карты, на которые поступало "вознаграждение" от агрессора. Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в СБУ.

Злоумышленникам грозит наказание – 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, в Киеве после полугода розысков задержали прокремлевского блогера. Мужчина скрывался в монастыре.

В Одесской области осудили россиянина, который в социальных сетях поддержал военное вторжение РФ в Украину.

Также в Одесской области накануне задержали предателя, который разведывал позиции украинской противовоздушной обороны вблизи Черного моря.

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