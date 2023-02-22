В приговоре районный суд указал государство-агрессора, заменив в слове "федерация" первую букву на "п".

Овидиопольский районный суд Одесской области приговорил к условному сроку наказания россиянина, который в социальных сетях поддержал военное вторжение РФ в Украину.

Как речь идет в приговоре суда, фигурант является гражданином РФ, уроженцем с. Покровское Ростовской области, проживающий в Украине.

Установлено, что в июле 2022 года он в социальной интернет-сети "Одноклассники" распространял материалы с призывами к изменению государственной границы Украины, оправдывал военное вторжение РФ и тому подобное. В частности, делал репосты публикации в виде изображения тряпки с тремя одинаковыми горизонтальными полосами голубого, синего и красного цвета, поверх которого нанесен знак (герб) с надписью на нем "Луганская народная республика". Над этим изображением был текст: "Сегодня, 2 июля 2022 года, луганская народная республика силами армии лнр и рф полностью освобождена от нацистских захватчиков. УРА товарищи! Ура!".

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Также фигурант сделал репост публикации в виде изображений мужчин в российской военной форме с надписью: "В Москве появилась "площадь днр", территория рядом с посольством США теперь будет называться "площадь донецкой народной республики" и тому подобное.

Мужчина свою вину признал.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет без конфискации имущества с испытательным сроком 3 года.

При этом в приговоре, в котором суд приводит аргументы виновности фигуранта, словосочетание "Российская Федерация" прописано как "российская педерация".

Задержание предателей в Одесской области-последние новости

Приморский районный суд Одессы до 5 лет тюрьмы осудил мужчину, который поддержал военную агрессию РФ. Фигурант дела-уроженец с. Пантелеймоновка Центрально-Городского района Донецкой области.

Недавно правоохранители задержали одессита, который собирал и передавал ФСБ информацию о подготовке Вооруженных сил Украины, надеясь за это "получить" квартиру в Крыму.

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