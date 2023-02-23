Злоумышленник - мужчина с криминальным прошлым. ФСБ завербовала его через брата, который входит в состав оккупационных группировок.

в Одесской области задержали предателя, который разведывал позиции украинской противовоздушной обороны вблизи Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что задержан житель города Белгород-Днестровский. По данным следствия, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в интересах представителей спецслужб РФ.

В частности, по их указаниям он собирал и передавал информацию о расположении военной техники и подразделений ВСУ на территории Белгород-Днестровского района.

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"Также на выполнение задач российских кураторов информатор фиксировал последствия попадания ракет по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в пгт Затока Белгород-Днестровского района", - говорится в сообщении.

Как уточнили в УСБУ в Одесской области, эта разведывательная информация нужна была оккупантам для корректировки повторных воздушных атак на украинские объекты.

Отмечается, что российский агент собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона. В первую очередь он пытался обнаружить боевые позиции украинской противовоздушной обороны вблизи черноморской акватории.

"Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об обороне морского побережья. Злоумышленником оказался местный житель с криминальным прошлым, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Вербовку осуществляли дистанционно через его брата, который входит в состав оккупационных группировок РФ. В дальнейшем завербованный агент был на прямой связи с кадровым сотрудником ФСБ.

"Именно перед ним вражеский приспешник "отчитывался" о выполненных заданиях и присылал ему материалы фото- и видеофиксации украинских объектов", - сообщили в управлении.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с врагом.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области разоблачили предателя, который вербовал бывших зеков до "Вагнера". Мужчина и сам отсидел 15 лет за разбой и групповое изнасилование. А в одном из киевских монастырей задержали пророссийского блогера. Мужчина отрицал существование Украины как государства и восхвалял Путина.

В Одесской области тем временем осудили россиянина, который поддержал вторжение РФ.

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