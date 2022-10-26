Открыто уголовное производство по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком.

В Киеве 5-летнюю девочку изъяли из семьи из-за антисанитарии: в квартире жило 10 собак, которых не выводили гулять.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

К столичным правоохранителям поступило сообщение о том, что в Подольском районе малолетний ребенок находится в условиях, угрожающих его жизни и здоровью.

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"Во время общения с соседями правоохранители выяснили, что в квартире проживает 46–летняя женщина вместе с совершеннолетним сыном и 5-летней дочкой. По информации жильцов дома, девочку почти не выводят из квартиры. Малолетняя живет в изоляции, в антисанитарных условиях вместе с собаками, которых также не выгуливают", - сообщает полиция.

Правоохоронцы отмечают, что в доме увидели всюду грязь, разбросанные вещи, тараканов, а животные находятся в запущенном состоянии.

"Правоохранители и соцработники приняли решение об изъятии ребенка и направлении его в медицинское учреждение. Малолетняя некоторое время будет находиться под наблюдением врачей и пройдет необходимое медицинское обследование. Дальнейшую ее судьбу будут решать социальные службы", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

В полиции отмечают, что животные сейчас занимаются волонтеры.

Также сообщают, что решается вопрос о дополнительной квалификации события.

Полиция на фото и видео показала условия проживания ребенка.

Родительская халатность в Украине

По украинскому законодательству, родителей, пренебрегающих своими обязанностями, наказывают лишением свободы. К сожалению, иногда такие случаи становятся трагическими.

В частности, на Кировоградщине будут судить женщину за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к смерти ее 5-месячного младенца.

3 июля на Днепропетровщине произошел пожар в жилом доме. В огне заживо сгорел младенец. Ребенок 2022 года рождения находился в доме без присмотра родителей.

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