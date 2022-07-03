На Днепропетровщине произошел пожар в жилом доме. В огне заживо сгорел младенец.
Об этом сообщается на Facebook-странице Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар произошел 2 июля, в селе Алексеевка Софиевской поселковой территориальной общины Криворожского района, внутри одноэтажного жилого дома. Пожарные укротили огонь.
"Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили ребенка, 2022 года рождения, без признаков жизни", - сообщили в ГСЧС.
Почему младенец находился в доме без присмотра и где на момент пожара находились родители ребенка, не сообщаются. Спасатели отмечают, что взрослые должны следить за детьми и не оставлять их без присмотра.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Павлограде произошла масштабный пожар на промышленном предприятии. Спасатели боролись с огнем почти два часа.
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