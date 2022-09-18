Младенец умер от сепсиса, также медики установили ряд болезней, которые возникли у ребенка через системный недосмотр.

В Кировоградской области будут судить женщину за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к смерти ее 5-месячного младенца.

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

"Ювенальные прокуроры Знаменской окружной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении женщины, обвиняемой в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия", – говорится в сообщении.

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В частности, установлено, что в начале 2022 года младенец были госпитализирован в отделение интенсивной терапии детской больницы, где умер от сепсиса. Врачи не смогли спасти ребенка, поскольку мать обратилась за помощью слишком поздно. Кроме этого, медики диагностировали у 5-месячного младенца ряд болезней, которые возникли по недосмотру со стороны матери.

"Между причиной наступления смерти и невыполнением родительских обязанностей по уходу за ребенком установлена прямая причинная связь", – отметили в прокуратуре.

Горе-матери грозит ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, 3 июля на Днепропетровщине произошел пожар в жилом доме. В огне заживо сгорел младенец. Ребенок 2022 года рождения находился в доме без присмотра родителей.

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