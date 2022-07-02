Спасатели боролись с огнем почти два часа.

В Павлограде Днепропетровской области произошел масштабный пожар на промышленном предприятии.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области в социальной сети Facebook.

"На одном из промышленных предприятий Павлограда возник пожар. Спасатели уже потушили пожар. Боролись с огнем почти 2 часа. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте работает комиссия, специалисты выясняют причины возгорания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, городской совет Павлограда заявила о "прилете" в городе. По свидетельствам очевидцев, в городе произошел мощный взрыв, был виден столб густого дыма.

Кроме того, ночью оккупанты уничтожили инфраструктурный и промышленный объект на Днепропетровщине, есть один пострадавший. Также ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника.

Как сообщил в своем Telegram председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, ночью по Днепру было 7 "прилетов" в результате вражеского обстрела.

"Сверхсложная ночь с неоднократными сигналами тревоги. Враг ударил сразу несколько раз в разных уголках области. 7 прилетов в Днепр в течение ночи. Полностью разрушен один объект инфраструктуры, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Один человек пострадал", - отметил он.

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