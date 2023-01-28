Авария произошла вечером в субботу на трассе Киев–Харьков.

В Полтавской области пассажирский автобус врезался в фуру. Погибли три человека, 8 получили ранения. Об этом сообщает полиция региона.

Авария произошла около 16:00 на трассе Киев-Харьков вблизи города Лубны. По данным полиции, пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz врезался в припаркованный на обочине грузовик MAN.

Водитель и один пассажир микроавтобуса погибли на месте, еще один пассажир скончался в машине скорой помощи. Кроме того, различные травмы получили еще 8 пассажиров, включая двух детей.

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