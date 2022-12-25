С начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года Национальная полиция зарегистрировала на 12% меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время количество смертельных ДТП снизилось на 17%.
Как отметил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Telegram, за десять месяцев войны полиция получила и обработала почти 6,6 миллиона обращений от граждан.
"Национальная полиция Украины за 10 месяцев полномасштабной войны зарегистрировала около 261 тысячи преступлений. Это на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. В отношении почти 126 тысяч уголовных правонарушений лицам сообщено о подозрениях", – рассказал Клименко.
В частности, правоохранители задокументировали около 66 тысяч имущественных преступлений, среди которых почти 64 тысячи краж. По словам Клименко, полиция установила более 15,4 тысячи подозреваемых.
Кроме того, за 10 месяцев в Украине зарегистрировали 97 тысяч ДТП.
"Стало меньше на 17% смертей на дорогах – 2438 человек погибли в результате ДТП", – отметил Клименко.
В целом количество аварий снизилось в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.
ДТП в Украине
11 декабря сообщалось, что полиция расследует обстоятельства ДТП с автобусом, которое произошло неподалеку от Чернигова. Маршрутка въехала в блокпост. Известно, что семеро пассажиров пострадали.
В конце ноября стало известно, что постоянные отключения света из-за российских ракетных ударов негативно сказались на количестве ДТП. Число погибших в авариях увеличилось в шесть раз. Также возросло количество ДТП с участием пешеходов.
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