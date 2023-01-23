Движение по понтонной переправе остановлено.

Под Черниговом легковой автомобиль съехал в реку во время движения по понтонной переправе.

Как сообщил в своем Telegram-канале начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, около 14:00 движение по переправе через Десну было восстановлено, но через несколько часов он написал о закрытии движения.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, которая состоялась около 16:40 22 января, закрыто движение по понтонной переправе через р. Десна вблизи Чернигова. Сейчас специальные службы работают на месте. Время восстановления движения транспорта пока не известно", - проинформировал Чаус.

Видео дня

Местные журналисты сообщают, что из реки спасатели подняли легковой автомобиль. В то же время в социальных сетях распространяется информация, что водитель во время движения по переправе не справилась с управлением и съехала в реку. Мужчина, который был в авто, смог выплыть, женщина и двое детей погибли.

О возобновлении проезда будет сообщено дополнительно. Объезд осуществляется альтернативным маршрутом-дорогой Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов.

ДТП в Украине

Как сообщил УНИАН, 17 января на окружной дороге Львова столкнулись рейсовый автобус и фура. В результате инцидента один человек потерял глаз.

В декабре недалеко от Чернигова маршрутка с людьми въехала в блокпост. Водителю и пассажирам понадобилась медицинская помощь.

В Одесской области ВАЗ съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП погиб водитель и двое детей.

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