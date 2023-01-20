65-летняя женщина была трезва.

В Одессе пенсионерка во время тест-драйва авто сбила людей. Она наехала на мужчину и его 4-летнего сына, оба госпитализированы.

"Авария произошла сегодня после обеда на перекрестке улиц Генерала Плиева и Михаила Грушевского", - сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 65-летняя одесситка во время тест-драйва на автомобиле Hyundai не справилась с управлением, выехала на тротуар, где совершила наезд на 39-летнего одессита и его 4-летнего сына. После этого женщина столкнулась с запаркованной машиной ГАЗ "Волга".

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В результате аварии два пешехода были доставлены в медицинское учреждение. Мужчине диагностировали переломы ног, а мальчику - травмы головы. В "Волге" никто не пострадал, только автомобиль получил механические повреждения.

Водителя правоохранители проверили на содержание алкоголя в крови – она была трезвой. Сейчас полные обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и колена, а также, предположительно, перелом костей таза, у ребенка - закрытая черепно-мозговая травма, ссадины и гематомы.

Аварии в Украине

В декабре 2022 года масштабное ДТП с пятью автомобилями произошла в Киеве. Во время аварии одна машина перевернулась. Также УНИАН сообщал, что в Одесской области в ДТП погибли муж и его маленькие дочери. Трагедия произошла в Белгород-Днестровском районе.

Недавно возле Львова столкнулись фура и автобус. Одна человек потерял глаз. На момент аварии в автобусе находились около 40 человек, среди них один ребенок.

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