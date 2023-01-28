Из-за непогоды запретили движение грузовиков. Ограничения продлятся до 13:00 воскресенья, 29 января.

На трассе Одесса-Рени из-за непогоды и ДТП образовалась 15-километровая пробка. Власти были вынуждены запретить движение грузовиков. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

"Временное перекрытие движения для большегрузных транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (на м. Бухарест). Движение временно перекрыто в связи с ухудшением погодных условий (интенсивный мокрый снег и дождь), с целью недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий и возникновение заторов", - говорится в сообщении.

Ограничения вступают в силу с 13:00 28 января по 13:00 воскресенья, 29 января.

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Сообщается, что со вчерашнего вечера продолжаются работы по обработке дорожного покрытия противогололедными материалами.

Всего на автодорогах Одесской области сейчас работает 71 единица техники и 85 работников.

"По состоянию на 12: 00 проезд по автодорогам Одесской области обеспечен, кроме автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени", - сообщили в службе.

На этой трассе затруднено движение в связи с большим транспортным потоком большегрузных средств, а также дорожно-транспортным происшествием, которое произошло на 182 километре этой дороги, в результате чего образовался затор до 15 километров в обоих направлениях около с. Кирнички.

Водителей просят учитывать погодные условия и планировать свои маршруты заранее, по возможности не выезжать без необходимости на дальние расстояния.

Также сообщается, что местами на автодорогах Одесской области возможно образование гололеда, в связи с колебаниями температуры от -3°С до +1°с.

В соседних районах Молдовы и Румынии наблюдается похожая ситуация. Из-за метели затруднено движение по автомобильным дорогам. Введен повышенный уровень опасности.

Погода в Украине – последние новости

В течение выходных погоду в Украине будет определять антициклон. В большинстве областей будет преобладать сухая погода, а температура местами будет выше климатической нормы на 3-5 градусов.

В начале новой недели в Украине ожидается изменение погоды. В частности, станет больше осадков - снег и мокрый снег будут выпадать периодически, ситуация на дорогах осложнится.

Между тем на Закарпатье посреди зимы началось цветение растений. Подснежники цветут на клумбах и в лесу. Также цвести начала мать-и-мачеха, орешник, нарциссы, ирисы и тюльпаны, а на многих деревьях уже набухли почки. Все из-за аномально теплой погоды.

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