Накануне поздно вечером двое парней зашли по льду на 30 метров от берега и провалились, один не смог спастись.

В городе Днепр на одноименной реке водолазы-спасатели извлекли из воды тело утонувшего накануне подростка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"29-го января в 21:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на реке Днепр подросток провалился под лед. Происшествие случилось в областном центре на пляже острова Монастырский", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту происшествия водолазы-спасатели предварительно установили, что во время попытки купания в реке двое ребят 2004 года рождения провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега. Один из них выбрался на лед, другой подросток исчез под водой.

Сначала водолазы обследовали 400 квадратных метров подводной акватории реки на глубине 7 метров. Однако пропавшего тогда не обнаружили.

А уже утром 30 января было обследовано 2500 квадратных метров подводной акватории.

"В 11:00 на расстоянии 50 метров от берега и на глубине 6 метров тело парня, который утонул накануне, найдено и доставлено на берег", - добавили в ГУ ГСЧС.

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