Тело мужчины нашли в 50 метрах от берега.

На Днепропетровщине погиб мужчина, который упал под лед и утонул. Рыбак не вернулся домой 26 декабря, сегодня спасатели подняли с глубины его тело.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

26 декабря рыбак пошел на водоем в поселке городского типа Карнауховка Каменского района и не вернулся домой. Мужчину 1964 года рождения начали искать. Полицейские привлекли к поискам рыбака спасателей.

"По прибытию к месту вызова, сотрудники Службы спасения "101" установили, что 26-го декабря мужчина 1964 года рождения ушел из дома на рыбалку и не вернулся. Водолазами-спасателями было обследовано 50 кв. м. подводной акватории залива реки Днепр. Тело без признаков жизни нашли на глубине 3 метров и на расстоянии 50 метров от берега. Спасатели доставили тело погибшего к берегу и передали представителям Национальной полиции", - рассказали в пресс-службе.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что на Херсонщине в пруду утонули двое детей. Они играли на тонком льду и попали в воду.

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