Дети утонули в пруду, играя на тонком льду.

В Херсонской области в пруду утонули двое детей.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своем сайте.

Как говорится в сообщении, 23 декабря в 21:10 в ГСЧС поступила информация, что в с. Раздольное Каховского района исчезло 2 ребенка (2013 г. р.).

По информации Нацполиции, дети возможно утонули в местном пруду, играя на тонком льду.

"Подразделениями ГСЧС тело 1 ребенка найдено и изъято из пруда. Поиски второго ребенка продолжаются", - сказано в сообщении.

От ГСЧС привлечено 4 человека и 2 единицы техники (в том числе 1 лодка).

Читайте такжеК одесскому пляжу прибило сломанный катамаран с человеком на борту

Как сообщал УНИАН, в селе Парипсы Попельнянской территориальной общины Житомирской области в водоеме было обнаружено тело мужчины, который вместе с женой ушел на рыбалку. Информация о пропаже супругов поступила в полицию 6 декабря. Тело жены, которая по некоторой информации была беременной, так найдено не было. К поискам супругов привлекали снегоболотоход со Львовщины и водолазов.

Вас также могут заинтересовать новости: