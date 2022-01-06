Происшествие случилось вблизи села Кобылецкая Поляна.

В Закарпатской области спасатели ищут парня, которого с подводой с лошадьми смыла в реку паводковая волна.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного управления ГСЧС в Закарпатской области Роман Гудак.

По его словам, происшествие случилось 5 января вблизи села Кобылецкая Поляна Раховского района.

"Парня вместе с лошадьми паводковой волной смыло в воду реки Крайняя, что в селе Кобылецкая Поляна. Его напарник – другой местный житель – выбрался из воды, пошел к леснику ночью и так сообщил о происшествии", – уточнил начальник.

Он также добавил, что обычно река Крайняя маленькая и низкая, однако сейчас, из-за повышения уровня воды, она разлилась и имеет в ширину от 60 до 100 метров, высота достигает до полутора метра.

"К поискам юноши привлечены спасатели. Мы будем обходить по берегам, а когда вода спадет, то, при необходимости, будем привлекать водолазов", — сообщил Гудак.

Читайте такжеВ четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода (карта)Как сообщил во время брифинга в. о. начальника управления гражданской защиты Закарпатской ОГА Василий Переганець, паводок, прошедший по Закарпатью 5 января, нанес ущерб 39 населенным пунктам в пяти районах области. Сейчас подтоплены 324 домохозяйства, 11 жилых домов, 1 учреждение здравоохранения, 1 образовательный центр и более 300 сельскохозяйственных угодий.

Начальник Закарпатского гидрометцентра Василий Манивчук уточнил, что за два дня, в течение 4 и 5 января, в области выпала почти месячная норма осадков.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Закарпатье в подпольной типографии фальсифицировали тысячи свидетельств о вакцинации.

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