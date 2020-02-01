В Киеве из Днепра выловили человеческую голову в пакете (фото)

Предварительно установлено, что погибший - это мужчина, в возрасте около 60-70 лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины, голову в пакете которого выловили рыбаки.

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Событие произошло возле залива «Собачье устье» в Оболонском районе столицы, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Как сообщается, по данному факту начато уголовное производство.

Около 14-ти часов на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. На место немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Оболонского управления полиции, судебно-медицинский эксперт и спасатели.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего. Кинологами обследована береговая зона реки Днепр, а также водолазами и сотрудниками речной полиции обследована акватория залива. Предварительно установлено, что это мужчина, в возрасте около 60-70 лет.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.