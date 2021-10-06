Среди тех, кто отравился на Ивано-Франковщине, есть двое детей.

В Ивано-Франковской области (Прикарпатье) число госпитализированных в результате отравления в заведении общественного питания "Crispy" в городе Калуш возросло с восьми до 12 человек, двое из них – в тяжелом состоянии.

О состоянии пострадавших сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной госадминистрации.

Предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит, сальмонеллез.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 5 октября в Калушскую городскую больницу попали 12 человек, в частности, двое детей. Десять пациентов находятся в состоянии средней тяжести, среди них двое детей. Тяжелая форма – у двух человек.

Читайте такжеВ Сумах шесть человек из одной семьи отравились угарным газом"Все заболевшие употребляли лаваш с курицей в заведении общественного питания "Crispy", – говорится в сообщении.

На объекте вспышки проводят эпидрасследование.

Ранее стало известно, что в городе Калуш Ивано-Франковской области по состоянию на 4 октября в результате отравления в заведении общественного питания "Crispy" были госпитализированы восемь человек.

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Автор: Светлана Макринская