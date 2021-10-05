Среди заболевших – один ребенок.

В городе Калуш Ивано-Франковской области госпитализировано 8 человек из-за отравления в заведении общественного питания "Crispy".

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"Государственное учреждение "Ивано-Франковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" информирует о зарегистрированном групповом очаге острой кишечной инфекции в заведении общественного питания "Crispy" в городе Калуш", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по состоянию на 4 октября госпитализированы 8 человек, из них один ребенок до 15 лет.

Все больные доставлены в инфекционное отделение Калушской городской больницы.

Ранее, как писал УНИАН, в Кировоградской области только за сутки две женщины смертельно отравились дикорастущими грибами.

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Автор: Светлана Макринская