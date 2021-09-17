Учеников не стали госпитализировать, отпустив их лечиться амбулаторно.

В Сумской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции в одной из школ - к медикам обратились уже более трех десятков человек.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Вспышка случилась в Поповском сельского совета 16 сентября. К врачам уже обратился 31 человек (в том числе 26 детей и 5 взрослых) из Поповского заведения общего среднего образования I-III уровней.

Все они сообщили о рвоте, тошноте, жидких испражнениях или болях в животе. Состояние обратившихся оценивается как легкое, они находятся на амбулаторном лечении.

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В связи со случившемся обучение в школе перевели на дистанционную форму, а главное областное управление Госпродпотребслужбе начало санитарно-эпидемиологическое расследование, назначив инспекцию в школьную столовую.

Ранее УНИАН уже сообщал о другом отравлении - у шести воспитанников детсада в возрасте 4-5 лет в городе Черноморск Одесской области диагностировали острая кишечная инфекция.

Автор: Станислав Кожемякин