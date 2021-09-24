Участник "Голоса страны" Богдан не понимает, почему никто из трех взрослых женщин сразу после появления симптомов отравления не вызвал "скорую". "Для меня это загадка, потому что бабушка медик", - говорит он.

Три женщины, внезапно умершие в Коростене Житомирской области, были родными участника вокального шоу "Голос страны" Богдана Мухи.

Вероятной причиной смерти женщин называется отравление бледной поганкой. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Богдан приехал из Киева в Коростень сразу, узнав о смерти 48-летней матери, но попал на три похорона.

"Я знаю, что моя бабушка, мама и тетя ели грибы, им было плохо. Бабушка с тетей были здесь, мама помогала старенькому дедушке. Ей тоже было плохо весь день", — рассказал участник "Голоса страны".

Читайте такжеСтала известна возможная причина смертельного отравления малолетних сестер на Виннитчине (видео)Журналисты узнали, что правоохранители во время осмотра помещения нашли посуду с грибами и какую-то выпивку. Предполагают, женщины могли отравиться бледной поганкой. Хоть отравление некачественным алкоголем тоже не исключают.

По словам соседей, женщины сами по грибы не ходили, их угостил приятель. Но после трагедии его не видели. Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство. Поэтому мужчине, который принес грибы, может грозить пожизненное заключение.

Ранее о смерти трех женщин в Коростене сообщили в полиции, однако не называли имен. Сначала умерла женщина 1968 года рождения. Уже на следующий день выяснилось, что по месту жительства женщины обнаружены тела еще двух человек – ее матери, 1944 г. р., и сестры, 1973 г. р. Их нашел сын умершей, когда приехал организовывать похороны.

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Автор: Ольга Робейко