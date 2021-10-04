По словам мужчины, на месте инцидента до смерти патрульных побывали их коллеги, однако быстро уехали.

Отец одного из подозреваемых в жестоком убийстве патрульного в Чернигове заявил, что до совершения преступления на месте по вызову побывали коллеги жертвы, однако быстро уехали.

Об этом Сергей Туник заявил в комментарии "Суспільному".

"Патрульных вызвали. Когда они приехали, один из этих двух полицейских (участников драки, – ред.), начал бросаться и на них. Полиция применила газовый баллончик. И уехали. Почему они всех не забрали? Спасли бы жизни людей. А так, проигнорировали", - говорит он.

Мужчина убеждает, что свидетелем инцидента был таксист. Он также рассказал, что, по его данным, происходило в тот злосчастный вечер.

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"Они, три девочки, Ярослав и Дима были в центре города, отдыхали. Одной девочке стало плохо и они поехали в АТБ, чтобы купить ей воды. Потом Дима пошел в туалет за магазин, а Ярослав за водой. И Дима уже когда возвращался, то к нему бежала девочка со словами, бьющими Ярослава. Когда подошел, то увидел на его щеке гематому и течет кровь сзади. То есть, его либо ударили, либо толкнули, он упал головой о ступеньки. На камерах это должно быть зафиксировано", - рассказывает Туник. И добавляет: на крики прибежали знакомые его сына, которые продолжили конфликт. Его причину он не знает.

Комментарий полиции

Руководитель патрульной полиции Черниговской области Андрей Думич подтвердил, что на место вызвали копов несколько раз, экипажи туда приезжали. Относительно применения баллончика или вероятного бездействия Думич говорить не стал - проводится следствие.

"Я сейчас ничего не комментирую и наше подразделение ничего не комментирует, потому что следствие проводит Главное управление Национальной полиции. Экипажи вызвали, экипажи на место приезжали. Относительно применения газового баллончика никакой информации у меня нет. Мы тоже все это проверяем. Но ни подтвердить, ни опровергнуть пока что ничего не могу", – рассказал глава областных патрульных.

Нападение на полицейских в Чернигове - детали преступления

Ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей избила двух полицейских. В результате один из них - 30-летний Артур Ерохин-погиб. За жизнь второго боролись врачи.

На момент нападения оба полицейских были в отпуске, в гражданской одежде. Нападавших задержали.

Как стало известно впоследствии, трое из четырех задержанных - несовершеннолетние. По информации местных СМИ, причиной нападения стало замечание, которое правоохранители сделали компании молодежи в супермаркете. Подростки решили отомстить. Один из участников снимал избиение на телефон.

У погибшего остались жена Вероника и дети - Святослав и Каролина.

Автор: Юрий Годован