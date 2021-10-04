Самому младшему из нападавших 16 лет, еще двум по 17, а самому старшему – 18. Сегодня им избирается мера пресечения.

Полицейскому Артуру Ерохину, которого до смерти избила компания юношей в Чернигове, было нанесено более 20 ударов в голову.

Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Правоохранители открыли уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 186 (грабеж, объединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых молодых людей. Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые – черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17, а самому старшему – 18. Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из пострадавших", - говорится в сообщении.

Подозреваемые в избиении и ограблении полицейских задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сегодня Деснянский районный суд Чернигова избирает им меру пресечения.

Читайте также Притащили к кассе, уронили и били: в сети показали, как в Чернигове в супермаркете издевались над копом (видео) Нападение на полицейских в Чернигове: что известно

Ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей избила двух полицейских. В результате один из них - 30-летний Артур Ерохин - погиб. За жизнь второго боролись врачи.

На момент нападения оба полицейских были в отпуске, в гражданской одежде. Нападавших задержали.

Как стало известно впоследствии, трое из четырех задержанных - несовершеннолетние. По информации местных СМИ, причиной нападения стало замечание, которое правоохранители сделали компании молодежи в супермаркете. Подростки решили отомстить. Один из участников снимал избиение на телефон.

У погибшего остались жена Вероника и маленькие дети - Святослав и Каролина.

Автор: Ирина Синельник