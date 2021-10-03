Причиной нападения на полицейских стало замечание, сделанное подросткам в супермаркете.

Трое из четырех задержанных лиц по подозрению в убийстве полицейского, произошедшем в Чернигове ночью 2 октября, являются несовершеннолетними.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черниговской окружной прокуратуре, задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

По информации местных СМИ, причиной нападения на полицейских стало замечание сделанное компании молодежи в супермаркете. Подростки дождались, пока мужчины выйдут из магазина, и напали на них. Один из участников снимал избиение на телефон.

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Другой полицейский находится в реанимации областной больницы.

Видео в сети обнародовал житель Черниговщины Сергей Головня.

В комментариях черниговцы выражают непонимание, почему никто не остановил избиение, отмечают отсутствие патрулей в спальном микрорайоне города. Ведь инцидент произошел вблизи проезжей части недалеко от супермаркета, рядом расположены жилые дома.

Нападение на полицейских в Чернигове

Как сообщал УНИАН, ночью 2 октября на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения полицейским. Вследствие этого один из них погиб, другой доставлен в больницу.

Оба полицейские находились в отпуске и были в гражданской одежде.

По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство и назначила служебное расследование.

Автор: Ирина Синельник