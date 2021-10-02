По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек.

В Чернигове полиция устанавливает обстоятельства инцидента в одном из супермаркетов города, в результате которого погиб полицейский.

Как сообщает полиция Черниговской области в Facebook, минувшей ночью на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения полицейским.

"В результате один из полицейских погиб, другой доставлен в больницу. По данному факту открыто уголовное производство и назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

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В полиции уточнили, что на момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Задержаны шестеро молодых людей, которые могут быть причастными к преступлению.

Сейчас полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.

Открыто производство по факту умышленного убийства. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине подполковнику полиции сообщено о подозрении в пытках мужчины ради признания в убийстве.

Автор: Ирина Синельник