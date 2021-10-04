Группа молодых людей избила Артура Ерохина до смерти около супермаркета.

В ночь на 2 октября в Чернигове был жестоко убит полицейский Артур Ерохин. Около местного супермаркета на него и его коллегу напала группа молодых людей: в результате избиения Ерохин погиб.

По данным декларации, мужчина занимал должность старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

У погибшего остались жена Вероника и дети - Святослав и Каролина.

"Нет... Нет... Это точно не со мной... Нет... Кричу от боли... Это самый лучший папа в мире наших детей... Нет... Ты жив... И я просто не верю", - писала Вероника Ерохина на своей странице в Facebook после известия о смерти мужа.

Женщина говорит, что Артур был прекрасным родителем. Она благодарит его за детей и пообещала оставаться сильной.

"Ты подарил самое большое богатство - этих прекрасных, золотых два сердечка. Я все выдержу! Я сильная! Честно! Я обещаю! Все ради них! Мы не забудем тебя никогда! Ты рядом будешь, я знаю, я верю, ты будешь с небес нам помогать. Наш ангел... Настоящие отцы в наше время - это все таки редкость", - написала супруга.

Она также сообщила, что прощание с полицейским состоится в морге города Чернигова на улице Пирогова, 16, 4 октября в 13:30. Похоронят Артура Ерохина в 14:30 на кладбище Яцево.

Нападение на полицейских в Чернигове: что известно

Ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей избила двоих полицейских. Вследствие этого один из них погиб, за жизнь второго боролись врачи.

В момент нападения оба полицейские были в отпуске, в гражданской одежде. Нападавших задержали.

Как стало известно позже, трое из четырех задержанных - несовершеннолетние. По информации местных СМИ, причиной нападения стало замечание, которое правоохранители сделанное компании молодежи в супермаркете. Подростки дождались, пока мужчины выйдут из магазина, и напали на них. Один из участников снимал избиение на телефон.

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Автор: Катерина Комолова