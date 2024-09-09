Она отметила, что следствие должно оценить, какую меру наказания требовать, но наказание должно быть большим.

Семья языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион хочет высшей меры наказания для виновных в ее убийстве.

Об этом сообщила дочь Фарион София Особа в интервью 5 каналу. По ее словам, матери ей никто не вернет. Впрочем, виновным в этом преступлении она желает максимального наказания.

"Я хочу им максимальную меру наказания, как это будет требовать следствие. Как я уже говорила в суде, это должно быть пожизненное. Просто за такое жестокое убийство человек должен нести большое наказание. Но человек, который понесет это наказание - исполнитель, заказчик - никогда не почувствует боль семьи, внуков, дочери", - сказала Особа. Видео дня

Она добавила, что сказала бы виновным все то, что говорила на судебном заседании, хоть и не столь эмоционально. Она отметила, что хотела лишь спросить: "Как тебе потом с этим жить?".

В то же время София призналась, что есть люди "пустые не только снаружи, но и внутри". Поэтому, ее эмоций не поймут.

Отдельно дочь Фарион прокомментировала инцидент в суде, когда подозреваемый Вячеслав Зинченко показал ей язык в ответ на вопрос: "Ты что язык проглотил?".

"Он чувствовал себя самоуверенно. Он не чувствовал себя виноватым. Когда я его спрашивала: "Если бы убили твою маму, что бы ты делал?" Его это тоже не тронуло. Но, понимаете, этот подозреваемый постоянно у меня перед глазами. Он ли это он - докажет следствие. Но так, как он себя вел и общался с журналистами свысока - это непогава ни к семье, ни к профессиональной этике", - сказала она.

Убийство Ирины Фарион

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога. Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания.

Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет. Он подал апелляционную жалобу на избранную меру пресечения. Однако суд ее не удовлетворил.

Кроме того, защитник Зинченко через суд добивался открытия дела против дочери Фарион в связи с якобы ее угрозами в адрес его клиента во время одного из судебных заседаний. Его ходатайство также не удовлетворили.

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