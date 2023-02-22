Предатель был в розыске с августа 2022 года и скрывался на территории одного из монастырей УПЦ (МП) в столице.

В одном из монастырей Киева задержали прокремлевского блогера, который находился в розыске за государственную измену. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подозреваемый начал активно помогать РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. Так, выполняя задания своих российских кураторов, он готовил и присылал для публикации статьи, в которых высказывал пророссийские взгляды. Эти публикации размещались на российских сайтах, активно "разгонялись" пропагандистами и были доступны неограниченному числу пользователей.

"Мужчина отрицал существование Украины как государства и украинского народа. Популяризировал и героизировал РФ и ее президента. При этом негативно и предвзято высказывался об украинском языке и культуре", - отмечают в ОГПУ.

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Выводы экспертизы подтверждают, что эти публикации содержали призывы к насилию, расовой, национальной или религиозной ненависти, дискриминации, другие проявления нетерпимости и вражды, негативно влияли на общественное мнение, способствовали распространению российской пропаганды в Украине и несли угрозу национальной безопасности в информационной сфере.

В августе 2022 года ему сообщили о подозрении в государственной измене. После этого он начал скрываться от правосудия и был объявлен в розыск.

Правоохранителям удалось установить местонахождение и задержать его на территории одного из монастырей УПЦ (МП) в Киеве, где он скрывался.

Сейчас по ходатайству прокурора подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщил УНИАН, СБУ задержала белорусского КГБшника, воевавшего против Украины. Мужчина приговорен к десяти годам заключения.

Сегодня стало известно, что в Винницкой области предатель вербовал бывших украинских заключенных в ряды российской ЧВК "Вагнер". А вчера на Киевщине задержали старосту поселка, который поддержал оккупантов и предложил им свою помощь.

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