Злоумышленник самостоятельно установил контакт с агентами ФСБ за три месяца до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

В Украине приговорили бывшего работника спецслужбы, который "сливал" данные ФСБ РФ о событиях в Украине в преддверии полномасштабного вторжения российских войск на территорию нашей страны.

Речь идет о представителе одного из региональных органов силового ведомства, которого задержали в конце февраля прошлого года в Кропивницком. По данным СБУ, злоумышленника приговорили к 14,5 годам заключения по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"По материалам СБУ к 14,5 годам заключения с конфискацией имущества осужден бывший сотрудник украинской спецслужбы, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители уточнили, что злоумышленник по собственной инициативе вышел на контакт с ФСБ за три месяца до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Уже после вторжения россиян предатель развернул подрывную деятельность на территории Кировоградской области: он пытался выявить локации возможного базирования украинской боевой авиации и передавал эту информацию своему куратору с ФСБ через закрытие каналы связи.

"По заданию агрессора предатель скрыто собирал учредительные данные своих коллег и их родственников, а уже после 24 февраля - начал разведку мест дислокации подразделений Сил обороны на территории Кировоградской области", - добавили в СБУ.

Деятельность агентов ФСБ в Украине - последние задержания

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российская ФСБ организовала целую сеть своих агентов на территории нашей страны. Чаще всего в сговор с ФСБ вступают именно украинские граждане. За почти что год войны СБУ задержала множество коллаборантов, которые помогали агрессору в оккупации Украины или обстреле ее территорий.

Так, недавно Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" врагу данные об обороне Николаева.

Также 18 февраля сотрудники СБУ разоблачили еще одну участницу информаторской сети РФ, которая действовала в прифронтовых районах востока Украины и помогала наносить удары по важным объектам на Донбассе.

Недавно агента РФ также удалось поймать в Славянске: он собирал разведданные для врага и хотел вступить в ряды оккупационных войск.

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