Генпрокурор отметила, что доказательства необходимо собрать по стандартам международного гуманитарного права.

Ракетный удар оккупантов по торговому центру в Кременчуге могут рассматривать в Международном уголовном суде в Гааге. Преступление необходимо задокументировать по стандартам международного гуманитарного права.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телемарафона.

"Приехали (международные – ред.) эксперты, которые уже работают у нас. У них есть опыт работы с нашими следователями, оперативниками. И то, о чем я говорила правоохранителям, – что нам нужно сразу брать стандарт международного гуманитарного права. Это сложно, мы к этому не привыкли, хотя у нас война 8 лет. Но этот стандарт нужно брать и его уже держать, потому что возможно это дело будет рассматриваться в Гааге", - объяснила генпрокурор.

При этом она указала, что необходимо сразу собирать доказательства так, чтобы они "были подходящими в любом суде". По ее словам, будут учитываться два аспекта:

привлечение к ответственности российских преступников;

привлечение к ответственности людей, которые допустили халатность.

"Если действительно там были такие нарушения, которые смогли бы превентивно сохранить жизнь и этого не произошло, конечно, будет привлечение к ответственности", - подытожила Венедиктова.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

По данным Командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Позже выяснилось, что торговый центр не закрылся во время воздушной тревоги. Для разбирательств в город приехала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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