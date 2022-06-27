Подробности вражеского удара впоследствии предоставит Полтавская ОВА.

Сегодняшний ракетный удар российских оккупантов по Кременчугу пришелся в очень людное место, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.

"Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие. Рашисты, горите в аду. Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте трагедии", - написал он на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что подробности вражеского удара впоследствии предоставит Полтавская ОВА.

В течение последних нескольких дней Россия усилила ракетные атаки. В частности, утром 26 июня под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой.

Напомним, в Кременчуге городские власти начали процесс дерусификации. Всего планируется изменить названия около 70 улиц, бульваров и переулков города.

Уже 15 апреля на сессии городского совета переименована улица имени русского поэта Маяковского. Ей дали новое название - Единения Украины.

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